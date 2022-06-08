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صور وفيديو من انفجار اربيل.. بقايا طائرة مسيرة واضرار بعجلات مدنية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-08T19:13:21+0000
صور وفيديو من انفجار اربيل.. بقايا طائرة مسيرة واضرار بعجلات مدنية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في اربيل، مساء الاربعاء، بتضرر عدد من عجلات المدنيين جراء سقوط طائرة مسيرة على جزرة وسطية شمالي المحافظة، مشيرا الى وقوع اصابات.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن طائرة مسيرة – مجهولة حتى اللحظة – سقطت على جزرة وسطية في شارع رئيسي قرب الطريق المؤدي الى مصيف صلاح الدين شمالي اربيل، ماتسبب باضرار فادحة في عدد من العجلات المدنية، مشيرا الى وقوع اصابات بين المواطنين.

وفي وقت سابق أفاد مصدر أمني، بسماع دوي انفجار "لم تعرف طبيعته" شمالي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الانفجار حدث، على طريق المصيف قرب مجمع شاويس، شمالي اربيل، مشيراً إلى أن المنطقة قريبة على مبنى القنصلية الامريكية في اربيل.

وتحصلت وكالة شفق نيوز، على صور ومقاطع فيديو تنشرها ادناه، تظهر تضرر سيارات مدنية جراء الانفجار، فضلاَ عن بقايا الطائرة المسيرة.

ويأتي الحادث بعد ايام من انفجار وسط اربيل بعبوة لاصقة بعجلة مدنية تسبب بإصابة سياسي كوردي معارض للنظام الايراني

 

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