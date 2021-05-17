صور.. اصحاب المطاعم في سولاف ينتقدون منع دخول السياح إلى دهوك

شفق نيوز/ انتقد أصحاب المواقع والمطاعم السياحية في محافظة دهوك، يوم الاثنين، إجراءات الحكومة بمنع دخول السائحين الى محافظة دهوك.

وقال جرا آميدي صاحب مطعم في مصيف سولاف السياحي في العمادية، لوكالة شفق نيوز؛ ان الاجراءات بمنع دخول السائحين أثرت على عمل المواقع السياحية والمطاعم بسبب عدم توافد السائحين.

ودعا آميدي؛ الحكومة الى التعامل بسواسية مع المحافظات في الاقليم، مشيرا الى ان ادارة محافظة السليمانية تسمح للسائحين بالدخول إلى المحافظة فيما تمنع ادارة دهوك دخول السائحين مطالبا بتحقيق العدالة في تنفيذ الإجراءات.

واضاف ان اغلب اصحاب المواقع والمطاعم السياحية لا يتمكنون من تأمين ايجار محالهم ومواقعهم بسبب انخفاض نسبة السائحين في دهوك.