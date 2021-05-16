صور .. استئناف الدوام بالمدارس مرة أخرى في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ بعد مضي شهر على تعليق الدوام الحضور في المدارس والمعاهد في إقليم كوردستان جراء ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا تم استئناف الدوام مرة أخرى داخل الفصول الدراسية.

وبمشاركة مليون و700 ألف طالب وطالبة، و170 الف تدريسي ومعلم وكادر تربوي بدأت المدارس بفتح أبوابها صباح اليوم لاستئناف العملية التعليمية وفقا للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية.

و أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان استئناف الدوام في المدارس وبنظام التناوب اليوم الأحد.

وكان وزير التربية في الإقليم آلان حمه سعيد قد رجح في وقت سابق من شهر آيار الجاري أن ينتهي العام الدراسي 2020 - 2021 في مطلع شهر حزيران المقبل.