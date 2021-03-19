صور.. استعدادات لاستقبال نوروز في دوكان وتوقعات بوصول 500 ألف سائح

شفق نيوز/ توقع مدير هيئة السياحة في قضاء دوكان ريزين رؤوف، يوم الجمعة، وصول 500 ألف سائح إلى قضاء دوكان ونواحيه الواقع بمحافظة السليمانية خلال أعياد نوروز.

وقال رؤوف لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد السياح في قضاء دوكان ونواحيه التابعة لمحافظة السليمانية قد تصل الى 500 الف سائح من وسط وجنوب العراق ودول الجوار".

وأوضح أن "أعداد السياح في قضاء دوكان السياحي ونواحيه في عام 2019 وفي فترة اعياد نوروز وصل الى 350 الف سائح وفي عام 2020 غلقت جميع الاماكن السياحية بسبب الاجراءات الوقائية من تفشي فيروس كورونا".

يشار الى ان محافظة السليمانية اصدرت تعليمات بخصوص اعياد نوروز بتشديد الاجراءات الوقائية الصحية في اماكن الاحتفالات.