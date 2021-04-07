صور.. ارتفاع متسارع بإصابات كورونا شمال وشرق سوريا

شفق نيوز / شهدت مدينتا ديرك والقامشلي، أقصى شمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، ارتفاعا بحالات الإصابة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، بعد تسجيل أعلى معدل إصابات بالفيروس التاجي.

وأوضح مدير مركز "كوفيد19" في مدينة ديرك، آلان أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "أصعب الأيام تشهدها مدينة ديرك في مواجهة فيروس كورونا"، مبينا أن "هذا الفيروس الجديد من سلالة بريطانية، وأشد فتكاً فهو يتغير مع الظروف وكل فترة يأتي بأعراض جديدة".

وتابع أحمد، أن "هذا الفيروس لا يفرق بين الأعمار لأنه سريع الانتشار ولا ينجو منه أحد، المميز فيه من بدايته أنه يصيب الشريحة الشبابية أيضا وسجلت حالات وفاة به أيضاً".

وأضاف، أن "مركز كوفيد 19 بديرك أصبح شبه ممتلئا، فيه قسم خاص بالحالات المتوسطة، وقسم عناية مشددة للحالات الحرجة"، مشيرا إلى أن "الإصابات تتزايد أكثر مع الأيام، ويتم تنزيلها ضمن احصائيات هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا".

ولفت إلى أن "استهتار الأهالي في ديرك قد يؤدي نحو الهاوية والهلاك، فنحن كطاقم صحي لدينا إمكانيات محدودة وقد نستسلم إن خرج الوضع عن سيطرتنا وهذا ما نخشاه في الأيام القادمة".

وشدد أحمد على ضرورة، "اتخاذ الإجراءات الوقائية في الأماكن العامة والتقيد بتعليمات هيئة الصحة وقوانين الحظر".

وأعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأربعاء، تسجيل خمس حالات وفاة بكورونا، في شمال وشرق سوريا و241 إصابة جديدة (47) منها في ديرك.