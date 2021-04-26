صور.. ارتفاع سعر الوقود يثقل كاهل أصحاب السيارات في كوردستان

شفق نيوز/ دعا سائقو السيارات في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، لخفض أسعار البنزين التي ارتفعت بسبب خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، مؤكدين أن ذلك انعكس سلباً على أوضاعهم المعيشية.

وقال كمال جبار، سائق سيارة اجرة "تاكسي" في مدينة السليمانية، لوكالة شفق نيوز "كل يوم نرى ارتفاعاً في اسعار البنزين بجميع انواعه حتى النوع العادي (النورمال) اصبح مرتفعاً في حين أن أجرة النقل بقيت ثابتة كما هي".

وبين جبار "أجور النقل داخل مركز مدينة السليمانية ثلاثة آلاف دينار وخارج المركز خمسة آلاف دينار، إلى جانب ان العمل ما عاد كالسابق فأغلب الناس باتت تفضل الباصات على التاكسي في تنقلاتهم".

من جانبه، لفت شاخوان محمد، صاحب محطة وقود في مركز مدينة السليمانية، إلى أن عملهم تأثر سلباً جراء رفع أسعار الوقود.

وأكد لشفق نيوز "نحن لا نحبذ ارتفاع اسعار البنزين فالسائقون الان لا يتزودون بخمسة أو عشرة لترات ولا يملؤون خزانات سياراتهم بالوقود كما في السابق، وهذا اثر على عملنا كثيرا".

وعن سبب ارتفاع اسعار البنزين، أوضح محمد "ارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره هو السبب الرئيسي لارتفاع سعر البنزين, كما ان الطلب عليه أكبر من العرض مما سبب ارتفاع اسعاره، الى جانب عوامل اخرى مرتبطة بالنقل والتجهيز والخزن", لافتا الى ان "الاسعار تختلف نسبيا بين محطة واخرى بسبب الغش وعدم جودة البنزين".

يشار ان سعر البنزين العادي (النورمال) قبل ارتفاع سعر الدولار، كان سعر اللتر الواحد 475 دينارا وارتفع الى 650، اما "المحسن" فقد وصل الى 700 دينار للتر الواحد بعد ان كان بـ550 دينارا للتر الواحد.