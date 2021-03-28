صور.. ارتفاع أسعار الدجاج 3 أضعاف في كوردستان ودعوات للمقاطعة

شفق نيوز/ شكا باعة الدجاج الحي في محافظة السليمانية، يوم الاحد، من ارتفاع أسعار الدجاج إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه، ما تسبب في ركود تجارتهم.

وقال ريكرد علي، صاحب محل بيع الدجاج الحي، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر كيلو الدجاج ارتفع من 1250 دينار إلى 4000 دينار مما ادى الى توقف حركة البيع، ولا نعرف السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع المفاجئ".

واضاف "هناك من يقول ان تصدير الدجاج الى جنوب العراق تسبب بارتفاع الاسعار، واخر يعتقد أن السبب هو رفع سعر الدولار، فيما يرى آخرون أن حلول عيد نوروز والمناسبات الاخرى وقرب حلول شهر رمضان ساهمت بارتفاع السعر، لكن الحقيقة ما زالت غائبة".

وطالب علي بتوضيح من الجهات المعنية لكون الاسعار محددة ومناسبة للمواطن.

و بشأن الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة شراء الدجاج، قال علي "هذا أمر غير جيد فقد تفاعل معها الناس ونحن لا ذنب لنا بل نحن ايضا متضررين من ارتفاع الاسعار ومن مصلحتنا أن تكون الاسعار منخفضة ليزداد البيع".

من جانبه، اكد مدير زراعة السليمانية شالاو جمال، لشفق نيوز، ان "سبب ارتفاع أسعار لحم الدجاج له اسباب عدة منها موسم الربيع الذي يزداد الطلب فيه على الدجاج، وكذلك الكلفة الانتاجية لتربية الدجاج ازدادت حيث ارتفع سعر العلف في البورصة العالمية للطن الواحد بزيادة من 150 - 180 دولارا، وزيادة سعر الفرخة الواحدة من 30 سنتا إلى 90 سنتا في أسواق البيع".

وأضاف "سيكون هناك اجتماع عاجل لوزارة الزراعة بعد طلب منا لحل الموضوع ووضع برنامج للحد من ارتفاع الأسعار".

يشار الى ان السليمانية فيها 800 مزرعة دواجن وهي تغطي حاجة المدينة اضافة الى تصديرها الى المحافظات الاخرى.