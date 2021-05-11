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صور.. ارتفاع الأسعار يسلب فرحة العيد من لاجئي مخيم دوميز

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-11T13:57:28+0000
صور.. ارتفاع الأسعار يسلب فرحة العيد من لاجئي مخيم دوميز

شفق نيوز/ شهد سوق مخيم دوميز في محافظة دهوك، زحاماً شديداً بالمتبضعين، إلا أن ارتفاع الأسعار سلب فرحة الكثير من المواطنين واللاجئين.

جوان حسن، لاجئة تقيم منذ خمس سنوات في مخيم دوميز جنوبي محافظة دهوك، تقول لوكالة شفق نيوز؛ إن "غلاء الأسعار وضعف المعيشة حرمني من شراء مستلزمات العيد من الحلويات والاحذية والملابس لاطفالي، فاضطررت للبحث عن اشياء تناسب إمكانيات".

فيما يؤكد حسين فهد، صاحب محل لبيع الاحذية والملابس، لشفق نيوز، ان "القدرة الشرائية ضعيفة للاجئين بسبب الأوضاع الاقتصادية بعد تفشي فيروس كورونا، اما الاسعار فهي مناسبة ولم ترتفع كثيرا بعد ارتفاع سعر صرف الدولار".

وعن البضاعة المتوفرة في السوق، يقول حسين؛ إن "الصناعات التركية والصينية وحتى السورية متوفرة في السوق، ورغم الأوضاع الاقتصادية الا ان السنة الحالية شهدت حالة أفضل للحركة داخل سوق مخيم دوميز".

وتمنى اللاجئ السوري حسين فهد تحسن الأوضاع في سوريا للعودة الى بلاده.

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