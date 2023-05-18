صور.. اربيل تفتتح اشهر نافورتها بعد إغلاقها ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ افتتحت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مشروع نافورة "بارك شارك" الواقع مقابل القلعة الأثرية والذي يضم أشهر النوافير في مركز المدينة.

وقال محافظ اربيل اميد خوشناو في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا المشروع أعيد تأهيله بميزانية 300 مليون دينار التي تم تخصيصها من قبل رابطة المصارف الخاصة العراقية، ومن اليوم هذا المتنزه متاح للمواطنين".

وطالب خوشناو المواطنين "بالحفاظ على نظافة البيئة في المتنزه بعد إعادة تأهيله وافتتاحه ".

‏من جانبه قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية (المشرفة على المشروع) محمد الحنظل، لوكالة شفق نيوز ان "الرابطة تكفلت باعادة تأهيل هذا المتنزه من خلال صندوق تمكين، وبالتعاون مع حكومة اقليم كوردستان، حيث تم انشاء واعادة تأهيل البنى التحتية للمتنزه خلال مدة تسعين يوما وفق ما تم تحديده سابقا".

واكد الحنظل أن "الرابطة تخطط لإنجاز العديد من المشاريع الاخرى مع حكومة اقليم كوردستان خلال الفترة المقبلة في مناطق أخرى بالإقليم ".