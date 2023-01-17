صور.. اربيل تحيي ذكرى خطاط ساهم بخدمة كتب تعليم اللغة الكوردية

شفق نيوز/ أقامت إدارة المتحف التربوي في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، معرضا لإحياء ذكرى الخطاط والرسام الكوردي كريم ديار، الذي ساهم بخدمة كتب التعليم باللغة الكوردية.

وقال الخطاط يحيى إبراهيم الذي شارك في المعرض لوكالة شفق نيوز، إن "الفنان كريم ياد تمكن من خدمة المجال التربوي الكوردي بشكل كبير، حيث قام بكتابة العديد من الكتب بشكل يدوي باللغة الكوردية في وقت لم تكن الطابعات لها وجود في مدن اقليم كوردستان وجزءا منها كانت كتبا أدخلت ضمن المناهج الدراسية في كوردستان فيما بعد، مثل كتاب ألف باء اللغة الكوردية للكاتب ابراهيم امين بالدار".

بدوره تحدث مدير المتحف التربوي اوميد انور لوكالة شفق نيوز، قائلا، إن "اقامة هذا المعرض اليوم جاء بسبب الخدمات الكثيرة التي قدمها الراحل كريم ديار الى مجال التربية باللغة الكوردية لذلك رأينا أنه من الضروري اقامة المعرض داخل المتحف التربوي في اربيل".

وحضر المعرض الكثير من الشخصيات الفنية والخطاطين القدامى في اربيل حيث تم عرض العديد من اللوحات والكتب التي كتبها الفنان الراحل عام 2013 بخط يده