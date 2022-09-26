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صور.. اربيل تتهيأ لمواجهة الفيضانات بحملة واسعة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-26T08:00:02+0000
صور.. اربيل تتهيأ لمواجهة الفيضانات بحملة واسعة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية أربيل، يوم الإثنين، الشروع بحملة لتنظيف مجاري المدينة استعداداً لموسم الفيضانات.

‏وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الحملة تأتي ضمن الخطة التي رسمتها محافظة أربيل للوقاية من الفيضانات".

‏وأضاف البيان أن "الحملة ستشمل جميع المناطق في المدينة، وخاصة تلك التي تعرضت للفيضانات خلال السنوات الماضية ".

وتعرضت مدينة اربيل الى عدة موجات سيول وفيضانات في العام الماضي، أدت الى غرق العديد من الاحياء السكنية وخلفت عددا من الضحايا والمفقودين، فضلا عن خسائر قدرت بنحو 21 مليار دينار عراقي.

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