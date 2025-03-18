صور.. احتفاء خاص بـ"الأربعاء الأحمر" في أربيل

شفق نيوز/ أقام الحزب الديمقراطي الكوردستاني الإيراني احتفالًا بمناسبة "الأربعاء الأحمر" أو ما يُعرَف بـ"تشَهارشنبەسوري" في مقر قيادة الحزب ومخيمه جزنيكان في مدينة أربيل.

وحضر الاحتفال جمعٌ من اللاجئين الإيرانيين إلى جانب قوات البيشمركة التابعة للحزب وعددٍ من قيادييه.

وتُعدّ مناسبة أربعاء الأحمر احتفالًا تاريخيًا عادةً مساء الثلاثاء الأخير، قبيل بدء أعياد نوروز.

ولا يقتصر الاحتفال بهذه المناسبة على الكورد فحسب، بل تُشارك فيها شعوبٌ إيرانية وشرق أوسطية أخرى، إضافةً إلى بلدان مثل أذربيجان وطاجيكستان وأفغانستان والهند.

وتخلّل الاحتفال بحضور كاميرا وكالة شفق نيوز، فعالياتٌ شعبية ورقصاتٌ تراثية، كما أشعل المشاركون النيران التي تعدّ رمزًا خاصة بقرب عيد نوروز القومي.