صور.. احتفالات حاشدة بنوروز تعم مناطق الادارة الذاتية

شفق نيوز/ شهدت مدن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد احتفالات حاشدة، احياءً لعيد نوروز الذي يحتفل به الكورد وقوميات اخرى في المنطقة.

وتجمع آلاف الأشخاص في منطقة هيمو وجركين بمدينة القامشلي كبرى المدن الكوردية في سوريا.

وقالت شيلان يوسف إحدى المحتفلات بعيد نوروز لوكالة شفق نيوز "عيد نوروز يرمز إلى الحرية والخلاف من العبودية والاستبداد واليوم نحن نؤكد بأن الشعب الكوردي في كل جزء من كوردستان لن يتراجع عن المطالب بحقوقه القومية المشروعة".

وأضاف يوسف أن "نطالب اليوم المجتمع الدولي بضمان حقوق الشعب الكوردي في الدستور السوري القادم عبر إقليم فدرالي أو حكم ذاتي يضمن حقوق شعبنا وخصوصيته".

من جانبه قال شيرزاد داوي وهو عضو في فرقة فلكلورية كوردية لوكالة شفق نيوز "نعبر عبر الرقصات الكوردية والاغاني عن الفلكلور الكوردي العريق وكذلك نرتدي الزي التراثي والفلكلوري لنري العالم أجمع أننا شعب له خصوصية وتاريخ ونستحق العيش في دولة خاصة بنا".

ولطالما كانت الحكومة السورية ابان حكم الأسد الأب والأبن يضيق الخناق على الكورد في سوريا لمنعهم من الاحتفال بعيد نوروز ويشمل ذلك اتخاذ الحكومة إجراءات أمنية مشددة واعتقال النشطاء السياسيين وكل من يشارك في تنظيم احتفالات نوروز من أعضاء وقيادات الأحزاب السياسية وأعضاء الفرق الغنائية والمسرحية الكوردية.

ومع انطلاق الثورة السورية وخروج معظم المناطق الكوردية عن سيطرة الحكومة السورية اصبح الكورد يملكون مساحة أكبر في التعبير عن خصوصيتهم والاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم القومية والثقافية دون تضييق.

وبهذا الخصوص، أحيا مركز دجلة للثقافة والفن في الادارة الذاتية مع فرقة جودي الغنائية احتفالية عيد نوروز شرق مدينة ديرك 2كيلومتر خلف سد بورزه، أقصى شمال وشرق سوريا.

توافد المئات من الأهالي المؤيدين للادارة الذاتية وجماهيرها وممثلين من أحزاب الوحدة الوطنية "PYNK" الاحتفالية التي تخللت بالرقص والدبكة الكوردية.

والجدير ذكره إن المجلس الوطني الكوردي احيا احتفالية عيد نوروز جنوب مدينة ديرك وسط جماهيره ومؤيديه.