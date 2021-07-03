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صور .. احتراق العشرات من رؤوس الماشية والمئات من أفراخ الدجاج في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-03T08:09:56+0000
صور .. احتراق العشرات من رؤوس الماشية والمئات من أفراخ الدجاج في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية يوم السبت اندلع حريق كبير في حدود ناحية "گاپیلون" مما أسفر عن احتراق العشرات من الدوانم إضافة إلى المئات من رؤوس الماشية، وأفراخ الدجاج.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن حريقا كبيرا نشب لأسباب مجهولة في حدود قرية ( باهیزاوا ) التابعة للناحية المذكورة، وبعد إبلاغ مركز شرطة الغابات "گاپیلون" توجهت إلى مكان الحريق وبالتعاون مع مركز شرطة الغابات في منطقة "شارباژير"، والدفاع المدني في قضاء "ماوت"، و"چوارتا" وسكان المنطقة تمت السيطرة على الحريق بعد بذل جهد كبير ومضنٍ.

وتشير التقديرات إلى أن الأضرار الناجمة عن الحادث تُقدر باحتراق 80 دونما من المروج والمراعي، ونفوق 10 أبقار، واحتراق وجرح 30 بقرة أُخرى، مع نفوق 1500 فرخ دجاج.

وتابع البيان "نطلب من المواطنين أن يتصرفوا بعناية في الحقول والجبال خلال هذا الموسم وألا يتركوا بقايا النار وراءهم".

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