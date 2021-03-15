صور.. احتجاج أمام تربية السليمانية.. والأخيرة تفجر مفاجأة

شفق نيوز/ احتج العشرات من طلبة السادس الاعدادي، الإثنين، أمام مديرية تربية السليمانية.

وطالب المحتجون بتقليل المناهج الدراسية وتقليل وقت الامتحانات من ثلاثة امتحانات في الاسبوع الى اثنين وكذلك الاساتذة يسرعون بتدريس المحاضرات حتى يلتحقوا بالوقت المخصص للامتحانات.

من جانبه، قال دلشاد عمر مدير عام تربية السليمانية في مؤتمر صحفي عقد في مبنى تربية السليمانية "لدينا مشروع تحت المناقشة في وزارة التربية وسيكون هناك قرار حول مطالب الطلبة وستكون هناك لجنة عليا وسندرس الموضوع بالتفصيل وبعد عطلة نوروز سيكون القرار الأخير حول الموضوع".

وأضاف "أبلغنا التدريسيين بأن لا يتسرعوا، بخاصة هناك حالات إصابة بفيروس كورونا لمدرسين، ولا يعلنون ذلك وهو خطر على الطلبة".

وبهذا الخصوص قال عمر، "أغلقنا مدرستين فقط بسبب حالات اصابة بالفيروس، وتقريبا 23 مدرساً أصيبوا خلال هذه الفترة بعد افتتاح المدارس التي يدرس فيها مليون و700 طالب، لا نستطيع تامين المعقمات والكمامات للجميع".