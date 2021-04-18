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صور.. احتجاج طلابي في جامعة السليمانية لهذه الأسباب

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-18T13:43:10+0000
صور.. احتجاج طلابي في جامعة السليمانية لهذه الأسباب

شفق نيوز / تظاهر عدد من طلبة قسم اللغات في جامعة السليمانية، يوم الأحد، أمام مبنى الجامعة احتجاجا على تحديد وقت الامتحاناتفي أيام رمضان وتفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الطالبة في قسم اللغة الإنكليزية، ناز عبد الرحمن، لوكالة شفق نيوز، أن "إدارة الكلية أبلغت بعودة الدراسة الأسبوع القادم، الأمرالذي دفع الطلبة لمطالبة الكادر التدريسي بتقليل المناهج وليس جميعها عبر تحويل الامتحانات إلى الإلكتروني".

وأضافت عبد الرحمن، أن "معظم الطلبة لم يتمكنوا من حضور المحاضرات بسبب قيود فيروس كورونا وتعليمات وزارة الصحة والآن يطلبونأن يكون الامتحان حضوريا، رغم انتشار المرض وهو شيء غير عادل وغير منصف".

وتابعت: "طالبنا في أكثر من مناسبة رئاسة الجامعة، بكل ما تقدم، لكن لم يكن هناك رد منهم"، مؤكدة في الوقت نفسه "مواصلة الاحتجاجحتى ترد الجامعة على المطالب".

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