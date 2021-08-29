صور.. اجتماع الرئاسات الكوردية مع الرئيس الفرنسي

شفق نيوز/ بدأ اجتماع الرئيس الفرنسي مع الرئاسات الكوردية، رئيس الاقليم والحكومة والبرلمان في أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

ووصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون فجر اليوم الأحد، إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

واُستقبل ماكرون من قبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في مطار اربيل الدولي.

وتوجه الرئيس الفرنسي صباح اليوم الى مدينة الموصل، وزار كنيسة الساعة وجامع النوري.

وكان رئيس قال عقب استقباله ماكرون، في تغريدة له، "يسعدني أن أرحب بصديقي، الرئيس الفرنسي، في أربيل، إنني أتطلع إلى مناقشة العلاقات الثنائية والانتخابات العراقية وغيرها من القضايا الملحة مع الرئيس ماكرون. ولا زلت ممتنًا لدعم فرنسا المستمر لإقليم كوردستان والعراق.