صور .. محتجون من قوات البيشمركة يقطعون طريقا رئيسيا في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أقدم عدد من عناصر من قوات البيشمركة صباح اليوم الثلاثاء على قطع الطريق الرابط بين محافظتي السليمانية واربيل إحتجاجا على تأخير صرف رواتبهم.

وتظاهر العشرات من قوات اللواء التاسع في قضاء كويسنجق معبرين عن إمتعاضهم ازاء عدم دفع رواتبهم التي انعكس سلبا على معيشتهم اليومية.

وتكدست العشرات من العجلات على الطريق المذكور بسبب قطعها من قبل المحتجين الذي لم يبدوا استعدادا في اعادة فتحه لغاية الاسنجابة لمطالبهم.

ومن اسباب الاحتجاج ايضا نقل اللواء التاسع من قوات البيشمركة من حدود قضاء كويسنجق الى محور "كرمسير"، وبحسب ما يقول المتظاهرون انهم لا يمكن نقل المهام العسكرية المناطة بهم الى منطقة اخرى بدون صرف رواتبهم.

وكان عناصر قوات البيشمركة تظاهروا في منتصف الشهر الجاري على القرار الصادر من وزارتهم، والذي يقضي بنقل اللواء من قضاء كويسنجق في أربيل الى قضاء خانقين المتنازع عليه، والذي يتبع حاليا محافظة ديالى.

وقطع المحتجون في حينها الطريق الرئيس الرابط بين قضاء كويسنجق، ومدينة أربيل تعبيرا عن رفضهم للقرار الصادر.

وكانت قوات البيشمركة والامن الاسايش قد انسحبت من قضاء خانقين بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية مسنودة بالحشد الشعبي على المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان عام 2017.