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صورتان .. شرطة السليمانية تعتقل شخصاً اختطف فتاةً بعد أن خدرها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-02T09:37:24+0000
صورتان .. شرطة السليمانية تعتقل شخصاً اختطف فتاةً بعد أن خدرها

شفق نيوز/ افادت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم الثلاثاء بإلقاء القبض على متهم اقدم على اختطاف فتاة بعد ان قام بتخديرها.

وقالت المديرية في بيان اليوم، ان مواطنا سجل شكوى حول خروج أبنته لشراء مستلزمات وعدم عودتها الى المنزل ليوجه مدير شرطة السليمانية المراكز في حدود المحافظة بالشروع في البحث والتحري الفوري للعثور على الفتاة واعتقال المتهم باختطافها.

واضاف البيان انه "بعد إستحصال موافقة قاضي شرطة التحقيق حامت الشكوك حول شخص، وتم التمكن من القاء القبض عليه في نفس اليوم من قبل مركز شرطة منطقة "رزكاري" بتهمة تخدير واختطاف الفتاة بعد ان اقلها معه بسيارة نوع "تويوتا كامري".

ولفت البيان الى ان المتهم المدعو (ش، أ، ع) من مواليد العام 1991 تم حبسه بقرار من القاضي، ووفق المادة 421 من قانون العقوبات العراقي مع حجز عجلته.

واشار البيان الى ان مفازر الشرطة وبعد العثور على الفتاة نقلتها الى المستشفى وهي الآن تحت العناية الطبية وتتلقى العلاج اللازم.

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