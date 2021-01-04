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صورة.. فتاة إيزيدية تسلم نفسها للأسايش في سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-04T18:57:42+0000
صورة.. فتاة إيزيدية تسلم نفسها للأسايش في سوريا

شفق نيوز/ سلّمت فتاة إيزيدية نفسها يوم الاثنين لمركز أسايش المرأة في مدينة الحسكة ذات الأكثرية الكوردية شمال شرقي سوريا.

وقال البيت الإيزيدي في بيان ورد لشفق نيوز إن "الفتاة تبلغ من العمر 20 عاما تدعى عاصمة جاسم خدر كانت تعيش في بلدة البصيرة بريف ديرالزور".

وأشار البيان أن "الفتاة كانت تعيش ظروفا صعبة، وعندما علمت بتسليم فتيات أخريات لأنفسهن قررت تسليم نفسها لمركز أسايش المرأة بمدينة الحسكة".

ولم يوضح البيان معلومات أخرى حول تاريخ أسرها وكيفية وصولها لبلدة البصيرة.

ويقوم البيت الإيزيدي، بدوره، بالتواصل مع الجهات المختصة في إقليم كوردستان للتعرف على عوائل الناجيات لتأمين وصولهن لأهلهن هناك.

واختطف مسلحو تنظيم داعش آلاف النساء والأطفال إبان اجتياحهم لقضاء سنجار في نينوى عام 2014، تم تحرير نحو نصفهم ولا يزال البقية مجهولا رغم إلحاق الهزيمة بداعش في آخر معاقله ببلدة الباغوز في دير الزور في آذار/مارس عام 2019.

وسبق وأن أعلن البيت الإيزيدي في 28 تشرين الأول/اكتوبر الفائت عن تحرير فتاتين من مخيم الهول بالتعاون مع قوات الأسايش.

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