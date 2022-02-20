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صورة .. شرطة السليمانية تعتقل رجلاً أضرم النار بجسد زوجته

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-20T11:07:45+0000
صورة .. شرطة السليمانية تعتقل رجلاً أضرم النار بجسد زوجته

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخص متهم بإضرام النار في جسد زوجته بعد سكب مادة النفط عليها.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن تلقي مركز شرطة "كوردستان" بلاغاً بوقوع حادثة إحراق امرأة الليلة الماضية توجهت وعلى الفور مفارز قسم الشرطة في تلك المناطق إلى محل الحادث، موضحا بعد نقل المرأة إلى المستشفى تبين أن نسبة الحروق في جسدها 75 بالمئة.

وأضاف البيان أنه بعد أخذ أقوال المرأة اتضح أن زوجها المدعو (هـ، ر، ح) مواليد العام 1997 قد سكب النفط على جسدها في منزلهما وقام بإحراقها وبعدها فر إلى الحدود بهدف الهرب والاختباء.

وعقب وقوع الحادث وجّه مدير شرطة محافظة السليمانية المراكز بالعثور على المتهم، وقد تم التمكن خلال 24 ساعة من القاء القبض عليها، وفقا للبيان.

وقالت مديرية الشرطة ايضا إنه في الوقت الراهن تم توقيف المتهم بأمر من القاضي وفقا للمادتين 406 و31 من قانون العقوبات العراقي، وما تزال التحقيقات جارية معه.

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