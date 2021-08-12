صور.. حملة تطعيم بلقاح كورونا في ديرك

شفق نيوز/ بدأت حملة التطعيم الخاصة بالجرعة الثانية بلقاح كورونا (استرازينيكا البريطاني) يوم في المركز الصحي التابع للحكومة السورية في مدينة ديرك، والتي تديرها الادارة الذاتية، اقصى شمال وشرق سوريا.

وقال فاضل عبدالله مسؤول اللقاحات في منطقة ديرك لوكالة شفق نيوز "إن 170 شخصاً مطعّمين بالجرعة الأولى، سوف يتلقون الجرعة الثانية من لقاح استرازينيكا البريطاني.

واضاف عبدالله أن المطعمين الذين تلقوا الجرعات هم ممن تجاوزت اعمارهم 55 عاماً وبعض اشخاص تجاوزت اعمارهم 20 عاماً ويعانون من أمراض مزمنة.

وبدأت حملة التطعيم بالجرعة الأولى في مركز الصحي بديرك في 9 حزيران الفائت وخصصت 500 جرعة لمركز ديرك من هيئة الصحة السورية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا 18868 حالة، منها 768حالة وفاة، و 1907حالة شفاء .