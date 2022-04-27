صورتان .. امرأة تضرم النّار بجسد أبنة زوجها الشابة في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بأن امرأة أقدمت على إضرام النّار بجسد أبنة زوجها الشاب، وذلك في منطقة سهل أربيل.

وذكرت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان قسم شرطة قضاء سهل أربيل مركز شرطة كسنزان تلقى بلاغاً بوقوع حادث احتراق، وبعد وصول قوات الشرطة إلى محل الحادث تبيّن أن فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تُدعى (ريان محمود جميل) قد أُحرقت من قبل زوجة والدها.

وأضاف البيان أنه بعد أخذ الأقوال من زوجة والدها تبيّن أن نسبة الحرق في جسد الفتاة بلغت 80 بالمئة.

وتابع بالشرطة في بيانها إنه بعد إجراء تحرٍ دقيق ألقي القبض على المرأة المتهمة المدعوة (م، ح، ح)، وفتح لها ملف تحقيق وفق المادة (408) من قانون العقوبات، مشيرة إلى أن المرأة تم حجزها بموجب المادة ذاتها.

وبحسب المعلومات الواردة فإن الفتاة قد فارقت الحياة متأثرة بجروحها البليغة.