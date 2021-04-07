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صورة.. المئات عالقون في سيطرة الاقامة على طريق موصل- أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-07T12:21:59+0000
صورة.. المئات عالقون في سيطرة الاقامة على طريق موصل- أربيل

شفق نيوز/ علق المئات من الأشخاص، يوم الاربعاء، في سيطرة الاقامة على طريق موصل- أربيل على خلفية الاجراءات الاخيرة للاقليم حول الدخول الى اراضيه.

وأعلنت وزارة داخلية حكومة إقليم كوردستان، اول امس الاثنين، إغلاق حدود الإقليم مع بقية محافظات العراق في مسعى للحد من تفشي فيروس كورونا.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها قررت اغلاق حركة المرور بين الاقليم باقي المحافظات العراقية بهدف مواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية الامن الصحي للاقليم.

واستثنى القرار الأشخاص الذين يمثلون الوكالات والمنظمات التابعة للامم المتحدة والمنظمات الدولية والتحالف والدبلوماسيين والوفود الرسمية، بشرط الخضوع لفحص كورونا.

كما سمحت الداخلية للمواطنين من سكنة الاقليم والمرضى الذين يحتاجون للعلاج في مستشفيات الاقليم والتجار والمستثمر ين بالتنقل بين الاقليم والمحافظات العراقية.

وسمح البيان لاستمرار العمل التجاري بين اقليم كوردستان والمحافظات العراقية بشرط مراعاة الاجراءات الوقائية بشكل تام.

واشار البيان الى ان هذا البيان ينفذ اعتبارا من يوم صدوره.

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