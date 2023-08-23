صواعق رعدية تتسبب بحرائق هائلة في 3 آلاف دونم من الغابات الطبيعية في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأربعاء، باندلاع حريق في خمس قُرى تابعة لناحية "گرمك" في قضاء بينجوين بسبب الصواعق الرعدية.

وقالت المديرية في بيان، إن حريق ناجم عن الصواعق الرعدية ضمن حدود قُرى (شيرە ، میشاو ، نرملاس ، بایلان ، سریسان) تسبب في احتراق أكثر من 3 آلاف دونم من الغابات الطبيعية والحشائش والأدغال.

وأوضح أنه من أجل إطفاء الحريق وصلت مفارز من شرطة غابات "گرمك" إلى الموقع المحدد، ولكن وبسبب وعورة المكان كان من الصعب السيطرة على الحريق، وأخيرا وبمساعدة أهالي المنطقة تم التمكن من السيطرة على الحادث.