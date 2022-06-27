"صواعق رعدية" تتسبب بتضرر قبر "شيركو بيكه س" وعائلته تتحرك لتحويل منزله لمتحف

شفق نيوز/ نفت عائلة الشاعر الكوردي الراحل شيركو بيكه س، اليوم الاثنين، تعرض قبر الشاعر الى اضرار او هدم متعمد، وفيما بينت أن الأضرار التي تعرض لها بسبب عوامل طبيعية، أكدت نيتها تحويل منزله الى متحف.

وقال نجل الشاعر هلّو شيركو بيكه س في مؤتمر صحافي عقده امام قبر الراحل وحضرته شفق نيوز إن " بعض وسائل الاعلام الكوردية تناولت خبر تعرض قبر والدي الى اضرار او هدم"، مبينا ان "ان حقيقة ما تعرض له من أضرار هو نتيجة الصواعق الرعدية التي تعرضت لها السليمانية امس الأول".

وأضاف نجل الشاعر الراحل أن "بعد مراقبة الكاميرات والتحدث الى الاجهزة الامنية تم التأكد بأن بعض الكدمات التي تعرض لها القبر لم تكن بفعل فاعل".

وعن نية تحويل منزل الشاعر شيركو بيكه س الى متحف أوضح نجله ان "المحاولات جارية لتحويل المنزل لمتحف يضم صور ومقتنيات والدي ومن المقرر ان يتم هذا بالتعاون مع شخصيات معروفة في السليمانية".

وتوفي الشاعر الكوردي البارز شيركو بيكه س في عام 2013، عن عمر يناهز 73 عاما في مستشفى في العاصمة السويدية ستوكهولم كان يتلقى فيه علاجا لمرض السرطان.

وولد بيكه س في مدينة السليمانية في إقليم كوردستان عام 1940، وكان والده الشاعر المعروف فائق بيكه س.

وانخرط شيركو بيكس في شبابه في منتصف الستينيات بالعمل السياسي في الحركة الكوردية، وفي مطلع السعبينيات أصدر مع عدد من الأدباء الكورد بيانا دعوا فيه إلى تبني الحداثة وفتح آفاق ابداعية جديدة في الأدب الكوردي.