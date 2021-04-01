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صواريخ سقطت قرب منازل.. تركيا تجدد قصفها لمناطق بإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-01T15:05:26+0000
صواريخ سقطت قرب منازل.. تركيا تجدد قصفها لمناطق بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ جددت الطائرات الحربية التركية، يوم الخميس، قصفها لبعض المناطق في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية قصفت مساء اليوم قريتي بازي وكليكي التابعتين لناحية كاني ماصي شمالي محافظة دهوك".

وأضاف الشهود أن "عددا من الصواريخ التي أطلقتها الطائرات وقعت بالقرب من منازل الاهالي في القريتين المذكورتين، دون معرفة الخسائر".

ويوم أمس الأول الثلاثاء، أفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن الطائرات التركية شنت مساء الاثنين، ضربات جوية على مناطق سيدكان بشمال أربيل، استهدفت مواقع لحزب العمال الكوردستاني.

وذكر الشهود أن القصف الجوي التركي استهدف مناطق تاليسا ون، مارةمةلا، غير المؤهلة بالسكان واستمر لأكثر من ساعة مع تحليق مستمر للمقاتلات التركية بعد القصف.

وتقول تركيا، إن عملياتها العسكرية، تهدف إلى تدمير أسلحة ومواقع وملاجئ حزب العمال الكوردستاني المناوئ لأنقرة، وتوفير أمن الحدود التركية مع العراق، ومنع تسلل العناصر إلى الداخل التركي.

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