صهريج غاز يفتك بمدنيين في كرميان

شفق نيوز/ افاد مسؤول أمني في إدارة كرميان ضمن اقليم كوردستان، يوم الاثنين، بمصرع مدني وإصابة آخر إثر انفجار صهريج غاز في قضاء كلار التابع للإدارة.

وقال العقيد الحقوقي علي جمال قدوري مسؤول اعلام شرطة كرميان لوكالة شفق نيوز، إن مدنيا لقي مصرعه واصيب اخرين بجروح بليغة جراء انفجار صهريج غاز في منطقة الحي الصناعي في قضاء كلار.

وبين قدوري، ان الانفجار وقع خلال أعمال صيانة "لحيم" للصهريج وكان بداخله بقايا غاز التي انفجرت جراء النار والحرارة، مشيرا إلى نقل جثة الضحية الى الطب العدلي والمصاب الى المستشفى فيما فتحت تحقيقا بالحادث.