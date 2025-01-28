صناعيو إسطنبول يبحثون إنشاء مصانع متنوعة في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة أربيل، كامران صلاح باجكر، يوم الثلاثاء، مع نظيره التركي فرص الاستثمار الصناعي داخل إقليم كوردستان.

وذكرت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "باجكر، استقبل نائب اليوم، نائب رئيس غرفة صناعة إسطنبول صادق أيهان والوفد المرافق له، بحضور كامران محمد صالح، عضو المجلس الإداري للغرفة".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع، تناول التركيز على تعزيز التنسيق والعلاقات التجارية بين غرفة تجارة وصناعة أربيل وغرفة صناعة إسطنبول، مع التأكيد على أهمية تبادل الوفود والخبرات بين الجانبين لتطوير التعاون الاقتصادي بين إقليم كوردستان وتركيا".

بدوره، أكد صادق أيهان، بحسب البيان، أن "الصناعيين في إسطنبول يعتزمون إنشاء مصانع في قطاعات متعددة داخل مدينة أربيل وإقليم كوردستان"، مستطرداً بالقول "جئنا للتعرف على احتياجات إقليم كوردستان من حيث إنشاء المصانع ودراسة المجالات ذات الأولوية".

من جانبه، أشار كامران صلاح باجكر، إلى "استعداد غرفة تجارة وصناعة أربيل لتقديم جميع أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لإنشاء المصانع وتعزيز الاستثمار في الإقليم"، مبيناً أن "إقليم كوردستان يوفر فرصاً استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الزراعة وإنتاج الطاقة النظيفة والصناعات المختلفة".