إصلاح جسر "أشهر" منطقة سياحية في أربيل بعد أيام من تعرضه لحادث

شفق نيوز/ اعلنت مديرية بلدية ادارة سوران المستقلة بإقليم كوردستان، يوم السبت، إصلاح جسر كلي علي بيك الشهير، بعد نحو أسبوع من تعرضه لحادث مروري.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تم الانتهاء اليوم من أعمال إعادة إصلاح جسر كلي علي بيك بعد خروجه عن الخدمة جراء حادث مروري".

واضافت ان "الجسر سيعود للخدمة خلال الساعات المقبلة".

وأفاد مصدر محلي في محافظة أربيل، يوم الجمعة 27/ 12/ 2024، بأن شاحنة حمل طويلة اصطدمت بجسر كلي علي بيك الشهير، ما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة فيه وتعطل الحركة عليه، حيث أصبح مهدداً بالسقوط".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في سوران، كاروان ميراودلي، إن "الحادث وقع صباح اليوم، حيث اصطدمت عجلة حمل بالجسر مما أدى إلى تضرره بشكل كبير".وأضاف أن "الجسر تضرر بنسبة 80% وأصبح غير صالح لحركة السيارات الصغيرة عليه، كونه مهدداً بالسقوط ويجب تغييره"، مشيراً إلى أن "الدفاع المدني قام بإغلاق الجسر".

وتعد منطقة كلي علي بيك في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، من أبرز المعالم الطبيعية والسياحية، والتي تتميز بشلال كلي علي بيك، الذي يقصده السائحون من مختلف ارجاء العراق.