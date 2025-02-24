صقيع دهوك يذكر بأوضاع 20 ألف نازح والهجرة تحذر: الاهتمام الدولي انتهى (صور)

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين واستجابة الأزمات في دهوك ،اليوم الاثنين، توزيع كميات من مادة النفط الأبيض على مخيمات النازحين المنتشرة في المحافظة والبالغ عددها 15 مخيماً، والتي تضم أكثر من 20 ألف نازح.

وقال مدير الدائرة ديان جعفر لوكالة شفق نيوز، إن "الدائرة وبالتعاون مع منظمة البارزاني الخيرية خاطبت وزارة الهجرة في بغداد رسمياً لتأمين حصة النازحين من النفط الأبيض، وتم التوزيع على دفعتين، حيث حصلت كل عائلة على 100 لتر من النفط مجاناً في كل دفعة".

وأضاف جعفر، أن "المرحلة الأولى من التوزيع اكتملت، فيما يجري حالياً توزيع الدفعة الثانية وفق جدول زمني يضمن شمول جميع المخيمات".

كما أوضح، أن "حجم المساعدات المقدمة للنازحين لا سيما خلال فصل الشتاء شهد تراجعاً كبيراً من قبل المنظمات الدولية، بسبب استمرار أزمة النزوح لسنوات طويلة مما قلل من حجم الاهتمام الدولي بملفهم الإنساني".

وبالتزامن مع تعرض البلاد إلى موجة برد قارس، يواجه النازحون أوضاعاً معيشية صعبة، وهو ما دفع سكان المخيمات في دهوك إلى مناشدة الجهات الحكومية والمنظمات الإنسانية لتقديم المزيد من الدعم، فيما أكدوا أن الكميات الموزعة من النفط لا تكفي لتدفئة الكرفانات والخيم التي يسكنون فيها والتي تعاني من تسرب المياه والبرودة الشديدة.

وبهذا الصدد تقول آسيا سلو، وهي نازحة تقيم في مخيم الداوودية بناحية بامرني التابعة لقضاء العمادية شمالي دهوك، لوكالة شفق نيوز، إنه "جرى فعلاً توزيع النفط لكن الكمية غير كافية، ونحن في أقصى شمال البلاد حيث البرد قارس جداً ودرجات الحرارة انخفضت إلى ما دون الصفر المئوي"، مطالبة الحكومة بـ"توفير وجبة إضافية من النفط لأن الكرفانات، لا توفر أي عزل حراري وأحياناً تتسرب إليها مياه الأمطار مما يزيد من معاناة النازحين"، على حد تعبيرها.

من جانبه، أكد قاسم حسو، لوكالة شفق نيوز، وهو نازح أيضاً يسكن في أحد مخيمات دهوك، أن "أوضاع النازحين تزداد صعوبة بالتزامن مع تقليص المساعدات الدولية".

وتابع حسو بالقول، إنه "منذ سنوات ونحن نعاني من تراجع الدعم الإنساني من قبل المنظمات الدولية ولم يتبق لنا سوى المساعدات التي تقدمها حكومة إقليم كوردستان، لكنها وحدها لا تكفي، صحيح إننا حصلنا على النفط لكنه لا يغطي حاجتنا طوال الشتاء ما يضطرنا أحياناً لشرائه من الأسواق بأسعار مرتفعة وهو عبء إضافي على سكان المخيمات".

وفي وقت سابق حذرت دائرة الهجرة والمهجرين في دهوك، من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للنازحين بالمحافظة، مطالبة الحكومة الاتحادية بالإسراع في توفير احتياجات الناس في المخيمات.

ويبلغ عدد مخيمات النازحين في محافظة دهوك 15 مخيماً، تضم 20 ألفاً و875 عائلة، في حين تقطن 35 ألف أسرة خارج المخيمات في مركز المدينة والأقضية والنواحي التابعة لها.