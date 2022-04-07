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صفر وفيات و54 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-07T16:42:39+0000
صفر وفيات و54 اصابة جديدة بكورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اصابة 54 شخصا جديدا بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها قامت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية بإجراء 2180 فحصا جديدا اسفرت عن الاصابات الجديدة

وأشرت الوزارة ايضاً اكتساب 33 مصابا الشفاء من الفيروس، فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة بسبب الجائحة.

وبشأن الإحصاءات العامة المتعلقة بالفترة التي تلت ظهور الفيروس في الاقليم، اكد البيان ان 21871 شخصا تم حجرهم بسبب الاشتباه بالاصابة، مشيرا الى انهم خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، وفيما كان مجموع حالات الفحص التي قامت بها المختبرات ٤١٥٢٠١٧ فحصا اظهرت اصابة ٤٣٦٦١٠ شخصا، اكتسب ٤٢٨٥١٤ مصابا منهم الشفاء، مع بقاء 657 مصابا تحت العناية الطبية، وبقاء العدد التراكمي لحالات الوفاة عند حاجز العدد 7439 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.

 

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