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صفر وفيات و129 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-20T19:23:32+0000
صفر وفيات و129 إصابة بكورونا في إقليم كوردستان

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، حصيلة جديدة بأعداد المصابين بفيروس كورونا، في محافظات الإقليم كافة.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إجراء "2255 فحصاً جديداً، نتج عنه 129 حالة إصابة جديدة بالفيروس، منها 91 إصابة في أربيل، و12 السليمانية، و25 دهوك، وإصابة واحدة في كرميان".

وأضافت أن "حالات الشفاء، بلغت 36 حالة، 20 في أربيل، و8 السليمانية، و7 دهوك وحالة واحدة في انتفاضة، في حين لم تسجل محافظات الإقليم أي حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

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