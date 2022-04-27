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صفر وفيات واصابة 35 شخصا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-27T15:36:49+0000
صفر وفيات واصابة 35 شخصا بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن عدم تسجيل اية حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما تم تشخيص اصابة 35 شخصا بالفيروس في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 1494 فحصاً في الاقليم اسفرت عن إكتشاف 35 اصابة جديدة بفيروس كورونا، مبيناً أن الفترة ذاتها شهدت تعافي 40 مصابا، فيما لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة.

وأجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم خلال الفترة الماضية بـ٢١٨٧١ شخصاً خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها مختبراتها ٤١٨١٦٣٨ فحصاً اظهرت اصابة ٤٣٧٢٤٦ شخصاً بالفيروس، اكتسب ٤٢٩٣٥٩ مصاباً منهم الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، وفيما بقي ٤٣٨ مصابا تحت العناية الطبية، تجمد عدد المتوفين جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس عند العدد ٧٤٤٩ شخصاً.

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