صفر وفيات.. وارتفاع طفيف باصابات كورونا في كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، تسجيل احدى وثلاثين اصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية مع استمرار تجمد العدد التراكمي لحالات الوفاة بالمرض منذ ظهوره عند الرقم 7450، وذلك لليوم الثاني والعشرين توالياً.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ١٤٩٦ فحصاً اسفرت عن اكتشاف إحدى وثلاثين اصابة جديدة بفيروس كورونا في جميع مناطق الإقليم".

وأضاف البيان أن "٣٤ مصاباً اكتسبوا الشفاء خلال الفترة ذاتها مع استمرار عدم تسجيل وفيات جديدة منذ اكثر من ثلاثة أسابيع". واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس بـ" ٢١٨٧١ شخصاً تم اخراجهم جميعا بعد التاكد من خلوهم من الفيروس"، مشيرا الى ان "مختبرات الوزارة اجرت خلال الفترة ذاتها ٤٢٢٥٥٣٦ فحصاً، اظهرت اصابة ٤٣٧٩٧١ شخصاً، فيما بقي ٤٥٦ مصاباً تحت العناية الطبية، تجمد العدد التراكمي لحالات الوفاة عند الرقم ٧٤٥٠ حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم".