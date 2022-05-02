"صفر" وفيات بكورونا لليوم الثالث على التوالي في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تسجيل 22 اصابة جديدة بفيروس كورونا من دون حالات وفاة لليوم الثالث على التوالي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها سجلت 17 اصابة بكورونا في محافظة السليمانية، واربع اصابات في دهوك، واصابة واحدة في رابرين، دون تسجيل وفيات.

واشار الى تشافي 29 حالة، فيما بلغت الفحوصات المختبرية خلال 24 ساعة المنصرمة 583 فحصاً.

ويوم امس الاحد، أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان عدم تسجيل اي حالة وفاة بكورونا، ويوم امس الاول السبت، أيضا لم تسجل حالات وفاة.