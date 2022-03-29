صفر وفيات بفيروس كورونا و75 إصابة جديدة في كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن عدم تسجيل أية حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان مختبراتها اجرت 3698 فحصا جديدا خلال الفترة نفسها اسفرت عن اكتشاف 75 شخصا جديدا.

واضاف البيان ان 104 مصابين اكتسبوا الشفاء بعد تلقيهم العلاج اللازم، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة خلال الفترة ذاتها.

واجمل البيان عدد الأشخاص الذين تم حجرهم منذ ظهور الفيروس بـ21871 وتم اخراجهم بعد التأكد من خلوهم من الفيروس، فيما اشارت الى ان مختبراتها اجرت ٤١٣٠٢٤٠ اسفرت عن اكتشاف ٤٣٦٢٠٢ حالة اصابة بالفيروس، شفي منهم ٤٢٧٨٨٦ شخصا، وفيما بقي 885 مصابا تحت العناية الطبية، بقي عدد الوفيات بالمجمل 7431 حالة وفاة في جميع مناطق الاقليم.