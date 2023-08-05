أصغر فارسة في إقليم كوردستان تحصل على الإقامة الذهبية في الإمارات

شفق نيوز/ حصلت "لانيا فاخر" الطفلة التي تبلغ من العمر 8 سنوات والتي تُعد أصغر فارسة على مستوى إقليم كوردستان و العراق كافة، على الاقامة الذهبية من دولة الإمارات وذلك خلال زيارة أجرتها لمدينة دبي خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت في مدينة أربيل لدى عودتها من مدينة دبي، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

واشادت فاخر، بالتطور الحاصل في دبي، واهتمامهم الخاص برياضة الفروسية، وتوفير العناية اللازمة للخيول.

وقالت لانيا خلال المؤتمر، إن القائمين على هذه الرياضة في الامارات قطعوا لها وعداً بإرسال طبيب متخصص في رعاية الخيول.

وكانت فاخر قد ظهرت قبل عدة ايام بمقطع فيديو تداوله ناشطون وهي تبكي بحرقة على فرسها النافق وهي تحتضنه بين يديها مما دعا نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم بإهدائها مجموعة من الخيول.

وشكرت لانيا دولة الإمارات على منحها الإقامة الذهبية لدعوتها للمشاركة والحضور لأي سباق أو بطولة لرياضة الخيوال تُقام هناك.

ووصلت الفارسة الكوردية إلى أربيل مصطحبة معها مجموعة الخيول التي أهداها لها آل مكتوم، وقالت إن هذه الخيول جميعها عربية أصيلة، وعددها 10.