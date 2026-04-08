صعود العملة الايرانية في أسواق كوردستان بعد التهدئة مع أميركا

شفق نيوز- اربيل/ السليمانية

سجّل الريال الإيراني ارتفاعاً مقابل الدولار مع افتتاح بورصة أربيل في اقليم كوردستان، بالتزامن مع توقعات اقتصادية بمزيد من تحسن العملة الإيرانية عقب التهدئة بين إيران والولايات المتحدة.

وانخفض الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، فيما ارتفع الريال الإيراني في اللحظات الأولى من افتتاح التداول، إذ بلغ سعر صرف الدولار 152,900 دينار لكل 100 دولار، كما سُجل أيضاً 155,100 دينار لكل 100 دولار.

وارتفع الريال الإيراني مقابل الدولار في أربيل، حيث بلغ 13,500,000 ريال إيراني نقداً و16,000,000 ريال عبر الحوالات، مقارنة بـ12,800,000 ريال نقداً و15,200,000 ريال عبر الحوالات، فيما استقر سعر صرف الليرة التركية عند 4,430 مقابل الدولار.

وفي السياق، كشف الخبير الاقتصادي والمتحدث باسم سوق العملة في السليمانية جبار گوران، عن توقعات بانخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، مقابل ارتفاع مرتقب في سعر التومان الإيراني خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال گوران، لوكالة شفق نيوز، إن "سعر صرف التومان الإيراني سجل صباح اليوم في السليمانية، نحو 120,300 تومان لكل 100 دولار أميركي، فيما انخفض سعر الدولار ليصل إلى 153,000 دينار عراقي لكل 100 دولار حتى لحظة إعداد هذا الخبر".

وأضاف أن "هذه التغيرات ترتبط بتطورات سياسية واقتصادية، أبرزها التهدئة بين إيران والولايات المتحدة، فضلاً عن الترتيبات المحتملة لحركة الملاحة في مضيق هرمز".

وأوضح أن "هناك مؤشرات على إمكانية التوصل إلى تفاهمات أو اتفاقات مستقبلية بشأن إدارة المضيق، وهو ما قد ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق المالية في المنطقة".

وتابع أن "هذه المعطيات قد تدفع باتجاه مزيد من انخفاض سعر الدولار مقابل تحسن قيمة العملة الإيرانية خلال الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "طبيعة السياسات الاقتصادية للإدارة الأميركية، لا سيما في ظل توجهات دونالد ترمب، قد تسهم في الدفع نحو حلول اقتصادية مشتركة تحقق توازناً في المصالح، بما في ذلك ملف إدارة المضائق الحيوية".

يأتي ذلك بعد إعلان وقف إطلاق نار مؤقت لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستان، تضمن تعليق الهجمات المتبادلة التي استمرت نحو 40 يوماً، وإتاحة الملاحة في مضيق هرمز، وسط تقارير عن موافقة إسرائيل على التهدئة.