صروح العلم تحتفل بعيد العلم الكوردستاني (صور)

شفق نيوز/ في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح السبت، اتجهت الأنظار صوب صروح العلم في إقليم كوردستان، وحيث أجيال المستقبل، وهم يحتفلون في يوم العلم.

ووثقت عدسة شفق نيوز، احتفالية مدرسة (دياري) بمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بمناسبة يوم العلم، وذلك بحضور وزير التربية في حكومة الإقليم آلان حمه سعيد.

وكانت وزارة تربية الإقليم، قد وجهت في وقت سابق، جميع المدارس بإقامة مراسم يوم العلم الكوردستاني.

ويحتفل شعب إقليم كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

وبمناسبة يوم العلم الكوردستاني، قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في تغريدة له على تويتر: "شامخاً سيبقى ولن ينتكس علمنا ابداً"، مرفقاً التغريدة بمقطع فيديو يظهر علم كوردستان وهو يرفرف في سماء مناطق الإقليم.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد اختار يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان في وسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر إلى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، وأما الأصفر يعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.