صد أكثر من 10 هجمات مسيّرة على أربيل

شفق نيوز- أربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز، فجر الثلاثاء، بأن مدينة أربيل تعرضت حتى ساعة إعداد هذا الخبر لأكثر من عشر هجمات بالطائرات المسيّرة استهدفت مطارها الدولي ومحيط القنصلية الأميركي.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع المسيّرات تباعاً من مساء الإثنين، من دون معلومات عن وقوع إصابات.

وتشهد أربيل منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير تصاعداً ملحوظاً في الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مستهدفة محيط مطارها الدولي، حيث قاعدة حرير التي تنتشر فيها قوات أميركية ضمن التحالف الدولي، بالإضافة إلى مبنى والقنصلية الأميركية.

وقد أوقعت هذه الهجمات ضحايا، أبرزهم عنصر الآسايش ولات طاهر الذي قُتل قرب المطار في 8 آذار/مارس، كما امتدت إلى مواقع أجنبية أخرى، بينها قاعدة مشتركة للبيشمركة والقوات الفرنسية في مخمور أسفرت عن مقتل الجندي الفرنسي أرنو فريون وإصابة ستة آخرين.

وتبنت فصائل موالية لإيران مسلحة تحت مظلة "المقاومة الإسلامية" أغلب هذه الهجمات.