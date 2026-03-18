اتساع نطاق الهجمات.. دفاعات التحالف تُحبط موجة ثانية من المسيرات فوق أربيل

شفق نيوز - أربيل

في موجة هي الثانية من نوعها منذ ساعات الفجر، تصدت منظومة الدفاع الجوي لقوات التحالف الدولي لسلسلة هجمات جديدة بطائرات مسيّرة في سماء أربيل، وسط حالة من الاستنفار الأمني المكثف لتأمين أجواء عاصمة إقليم كوردستان.

وسمع دوي اربعة انفجارات اثنان منها وسط المدينة، وآخران في قضاء كويسنجق شرق اربيل، أكد مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، أن الانفجارات نجمت عن اعتراض طائرات مسيرة مجهولة من دون إصابات بشرية باستثناء أضرار مادية في أماكن سقوط الحطام.

وتأتي هذه الموجة الجديدة لترفع حصيلة المسيرات المتصدى لها منذ فجر اليوم الأربعاء إلى خمس طائرات؛ حيث أُسقطت الأولى في وقت مبكر وسط أربيل، تلاها اعتراض طائرتين إضافيتين في سماء المدينة، وصولاً إلى الهجمات الأخيرة التي طالت مركز العاصمة وقضاء كويسنجق.