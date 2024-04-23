صديقة للبيئة.. مؤسسة "فيجن اديوكيشن" تضع حجر الأساس لمدرسة "عصرية" في رابرين.. (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة فيجن اديوكيشن، يوم الثلاثاء، عن وضع حجر الأساس لمدرسة (ديدگا) في منطقة رابرين في إقليم كوردستان، مؤكدة ضرورة بناء نظام تعليمي عصري يلبي احتياجات الإقليم.

وذكرت المؤسسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انها وضعت في حفل في حفل خاص بحضور كبار المسؤولين في حكومة اقليم كوردستان والإدارة المستقلة لرابرين، حجر الأساس لمدرسة (ديدگا) التي تضم 18 صفاً".

وأضافت "تتمتع هذه المدرسة التي يتم تنفيذها بدعم من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وبإشراف فيجن اديوكيشن، بعدة مميزات مهمة".

وأشارت إلى أنه "سيتم بناء المشروع على مساحة 9000 متر مربع، صديق للبيئة، ونسبة كبيرة منها مخصصة للحدائق والمساحات الخضراء، وسيتم استخدام مواد بناء متطورة، مع تركيب الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء و أنظمة تجميع مياه الأمطار في المدرسة ، وستشمل جميع المرافق الداخلية والخارجية، بما في ذلك مكتبة وملعب رياضي ومختبرات علمية وكيميائية وفيزيائية".

وتابعت "من المقرر أن يتم افتتاح المدرسة رسميًا في أوائل عام 2026 حيث تستوعب أكثر من 1000 طالب من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية".

وفي كلمته شكر مدير عام تربية رابرين محمد كريم، في رئيس إقليم كوردستان على تلبية طلبهم لبناء مدرسة حديثة قائلا: إن " منطقة رابرين تحتاج إلى اهتمام جدي في كافة المجالات وخاصة في القطاع التربوي".

من جهته قدم وزير التربية في حكومة الاقليم، آلان حمه سعيد، شكره الى رئيس إقليم كوردستان على "اهتمامه بقطاع التربية في كافة مناطق إقليم كوردستان"، مشيداً "بدور فيجن ايدوكيشن في دعم المدارس الحكومية".

وقال ان "فيجن اديوكيشن ومنذ تأسيسها عام 2018 كانت داعمة رئيسية لوزارة التربية في جميع مناطق إقليم كوردستان".

وأشار وزير تربية الاقليم إلى "مبادرات فيجن اديوكيشن في بناء وتجديد أكثر من 26 مدرسة حكومية في مختلف مناطق الاقليم بكافة احتياجاتها"، مشيداً "بأهمية مشروع فيجن ايدوكيشن في سوران عام 2023 الذي وفر احتياجات 512 مدرسة حكومية".

الى ذلك ذكرت سارة صلاح الدين مصطفى، مديرة المفوضة لفيجن اديوكيشن "رؤية وأهداف المنظمة للنهوض بقطاع التعليم في إقليم كوردستان".

وقالت “نحن في فيجن اديوكيشن نعتبر التربية هي الأساس الرئيسي لأي مجتمع متقدم، وهي الأهم لمجتمع كوردستان، وهذا نابع من رؤية مؤسس ورئيس مؤسسة فيجن اديوكيشن السيد إدريس نيجيرفان بارزاني، رؤية ترى كوردستان فوق الجميع".

وأضافت ان "من واجبنا جميعاً دون تمييز في الفكر السياسي والديني والعرقي خدمة كوردستان، لبناء نظام تعليمي عصري يلبي احتياجات الاقليم ليصبح إصلاحاً اجتماعياً وسيبا لبناء بلد ناجح”.

وتضم إدارة رابرين الذاتية حالياً أكثر من 100 ألف طالب موزعين على 380 مدرسة.