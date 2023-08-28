صدور مذكرة قبض بحق عضو مجلس محافظة السليمانية.. والأخير يعترض

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الاثنين، بصدور مذكرة قبض بحق كريم علي، عضو مجلس محافظة السليمانية من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أنه تم تقديم الشكوى لدى القوى الأسايش في كرميان وصدر الأمر من قبل الاسايش.

وحول الشكوى أكد عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي، لوكالة شفق نيوز، انه تم اخباره عبر هاتفين من قبل اسايش كرميان ولمرتين ضرورة مثوله أمام الاسايش وذلك لوجود دعوى قضائية ضده دون بيان تفاصيل الدعوى.

واضاف انه بعد الاستفسار اتضح أن الشكوى مقدمة من قبل وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم ووفقا للمادة (2) من قانون العقوبات المتعلقة بسوء استخدام وسائل الإعلام والاتصال.

وبين علي، أن لديه ملاحظات حول الشكوى وطريقة دعوته للحضور، مؤكدا أن الشكوى يجب أن تكون عن طريق الشرطة المحلية حول الدعوى المدنية اضافة الى ان مكان القضية هو في منفذ برميزخان أي في ناحية قروتو ويجب أن تقدم الشكوى في شرطة قورتو، فضلا عن ان السياقات القانونية في أي شكوى قانونية تلزم الجهة الامنية بتقديم مذكر قبض موقعة من قاضي تحقيق منطقة وقوع الجريمة.

وتعهد عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي، بأنه سوف يمثل أمام القانون في حال ورود ورقة تبليغ رسمية موقعة من قاضي التحقيق حتى إن كانت من قاضي تحقيق الاسايش، مؤكدا أنه في هذا الحال لا مشكلة لديه بالحضور أمام قاضي التحقيق.

وفي السابع عشر من شهر آب الجاري أكد مدير منفذ برويز خان الدولي عباس إسماعيل خلال مؤتمر صحفي عقده ردا على بعض التهم التي وجهها أحد أعضاء مجلس محافظة السليمانية خلال مقابلة تلفزيونية، بأن كل ما تحدث به العضو كان عاريا عن الصحة ولم يتم تهريب النفط من ذلك المنفذ حسب ادعاء ذلك العضو.

وأشار مدير المنفذ حينها، إلى أن المنفذ سيقدم شكوى قضائية ضد العضو الذي قدم معلومات مضللة في احدى وسائل الاعلام وسيكون القضاء هو الفيصل في تلك الاتهامات.

وكان رئيس لجنة الطاقة والصناعة في مجلس محافظة السليمانية كريم علي وخلال مقابلة تلفزيونية، قد تحدث عن شبهات فساد في منافذ كرميان وتحديدا منفذ برويز خان وتهريب النفط دون دفع الرسوم والضرائب وقدم تسجيلات صوتية خلال البرنامج تاكد ماذهب اليه..