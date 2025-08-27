صدور مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس الأمن في أربيل

شفق نيوز- السليمانية

أصدرت محكمة تحقيق الأمن في السليمانية، يوم الأربعاء، أوامر توقيف بحق رئيس مجلس الأمن في أربيل الحالي ازي أمين، والذي كان قد ترأس سابقا مجلس الأمن في السليمانية.

وقال مصدر، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن محكمة تحقيق الأمن في مدينة السليمانية أصدرت، خلال الأيام الأخيرة، أوامر توقيف بحق مسؤولين بارزين في إقليم كوردستان، في خطوة تأتي ضمن التحقيقات الجارية بموجب القانون العراقي، مبينا أن أمر توقيف صدر يوم 21 من شهر آب الجاري بحق لاهور شيخ جنكي، رئيس حزب "جبهة الشعب"، عن القاضي پشتوان طاهر، بموجب المواد 56 و406 من قانون العقوبات العراقي.

وفي سياق متصل، أصدر القاضي نفسه يوم 23 من الشهر ذاته أمر توقيف بحق ازي أمين، رئيس مجلس الأمن في أربيل، بموجب نفس المواد القانونية، في إطار التحقيقات التي تجريها محكمة تحقيق الأمن في السليمانية.

وفي وقت سابق اليوم اتهم امن السليمانية شيخ جنكي رسمياً بالتخطيط لاغتيال بافل وقوباد طالباني، وذلك عبر مقطع فيدية اظهر اعترافات لعدد من المتهمين المعتقلين في حادثة القبض على جنكي.

وكان الإدعاء العام في إقليم كوردستان، أعلن الاثنين 25 آب الجاري، أن رئاسة الادعاء العام في السليمانية ستباشر إجراءاتها في التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت ليلة اعتقال رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي.

وفي وقت سابق، كشفت مصادر مطلعة للوكالة، أن جنگي مثل أمام محكمة الأمن (الأسايش) في "قلاجولان" في محافظة السليمانية للإدلاء بإفادته أمام قاضي التحقيق.

وشهدت مدينة السليمانية في وقت متأخر ليلة الخميس/ الجمعة الماضية (22 آب الجاري)، اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية مع عناصر حماية رئيس حزب "جبهة الشعب" لاهور شيخ جنكي، بعد صدور أمر قضائي بإلقاء القبض عليه.

وانتهت الأحداث باعتقال جنكي وشقيقيه بولاد وآسو، الصادرة بحقهم مذكرات اعتقال، بعد عملية اقتحام مقره في فندق لالزار الواقع في حي سرجنار وسط مدينة السليمانية.

يُذكر أن شيخ جنكي شغل منصب الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، قبل أن يُعزل بقرار من بافل طالباني في تموز/ يوليو 2021 إثر خلافات حادة داخل الحزب، وبعدها أسس حزب "جبهة الشعب" الذي شارك لأول مرة في انتخابات برلمان كوردستان عام 2024 وحصل على مقعدين.