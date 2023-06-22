صدور حكم الإعدام بحق قاتل أُستاذين جامعيين في أربيل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات اربيل، يوم الخميس، حكم الإعدام بحق قاتل الأُستاذين الجامعيين في جامعة صلاح الدين.

وقال محامي قضية الأستاذين برزو قوشاغلویی لوكالة شفق نيوز ان "محكمة اربيل وجهت تهمتين إلى المدان و اصدرت حكمين بالاعدام عليه، وسيتم ارسال هذا الحكم الى محكمة التمييز خلال عشرة ايام، وبعد المصادقة عليه سيتم ارساله الى رئاسة الاقليم ليقوم رئيس الإقليم بدوره بالتوقيع عليه وتنفيذه ".

واضاف ان " المتهم أُدين بثلاث فقرات في المادة 406 من قانون العقوبات العراقي وهي تدينه بالقتل مع سبق الأصرار والترصد، وقتل موظف حكومي أثناء عمله، وقتل شخص وجرح شخص آخر، وهي ثلاثة ظروف مشددة وفقا للقانون".

وكان طالب سابق قد أقدم في نهاية شهر حزيران من العام 2022، على قتل عميد كلية القانون في جامعة صلاح الدين الدكتور كاوان إسماعيل، والأستاذ في كلية الهندسة الدكتور أدريس حمه خان، وأصاب موظفا جامعيا انتقاما منهما على ترقين قيده.

وكان محافظ اربيل قد قال في حينها خلال مؤتمر صحفي، إن هذه القضية تعود لسنوات مضت حيث تم فصل الطالب المتهم من كلية القانون في جامعة سوران وحاول اعادة قبوله مرة اخرى في كلية القانون ولكن حسب التعليمات لم تتمكن كلية القانون في جامعة صلاح الدين بإعادة قبوله مرة اخرى.

وأضاف أن الطالب وجه تهديدات الى الدكتور كاوان إسماعيل واعتقلته الشرطة، ولكن تم الإفراج عنه بكفالة،.

وأكد المحافظ آنذاك مقتل الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صلاح الدين أدريس حمه خان، وكذلك عميد كلية القانون بالجامعة نفسها الدكتور كاوان إسماعيل متأثرا بجروحه جراء تعرضه إلى خمس إطلاقات نارية في جسده، مؤكدا أيضا إصابة موظف جامعي بجروح.

وقُتل الأستاذ الجامعي حمه خان عندما توجه المتهم إلى منزله وأطلق عليه الرصاص انتقاما من زوجة الضحية التي تسببت بترقين قيده وعدم قبوله، والتي هي ايضا استاذة جامعية في كلية القانون بجامعة صلاح الدين.

وأفادت مديرية الأمن (الآسايش) في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، العام الماضي إلقاء القبض على المتهم بقتل الأستاذين في جامعة صلاح الدين.