صدور أحكام على 12 متهماً بالإتجار بالبشر في كوردستان

شفق نيوز/ اعلن منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري، يوم الأربعاء، عن صدور أحكام قضائية على 12 شخصاً بتهمة الاتجار بالبشر.

وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده في اربيل وحضرته وكالة شفق نيوز، ان "حكومة الإقليم قامت باستدعاء 340 شركة في كوردستان والتحقيق مع أصحابها بتهمة الاتجار بالبشر كما أصدرت المحاكم المختصة أحكاماً على 12 متهماً بهذه التهمة".

وعن الصحفية الهولندية التي تم ترحيلها من الإقليم، أوضح زيباري أن "حكومة الإقليم قامت بترحيل هذه الصحيفة لانها كانت متهمة بالترويج لحزب العمال الكردستاني وهو حزب محظور في الإقليم".

واشار الى ان "حكومة الاقليم أبلغت القنصلية الهولندية في اربيل بترحيل هذه الصحفية وقمنا بترحيلها بشكل لائق دون اي إيذاء جسدي او نفسي لها".