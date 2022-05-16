صدحت أغانيه لـ50 عاماً.. ثقافة كوردستان تكرّم شهرام ناظري لخدمته القضية القومية (صور)

شفق نيوز/ أقامت وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان، يوم الاثنين، تكريماً للفنان الكوردي المعروف شهرام ناظري لخدمته القضية الكوردية على مدار نصف قرن، فيما وصف ناظري التكريم بأنه مختلف عن أي تكريم سابق "لأنه تكريم لقوميته".

وقال مراسل شفق نيوز إنه جرت، اليوم، مراسيم تقديم الشكر والتقدير من وزارة الثقافة والشباب في إقليم كوردستان للفنان الكوردي شهرام ناظري والذي يعد فناناً معروفاً على المستوى القومي الكوردي.

وأضاف المراسل أن ناظري وصف تكريمه بأنه شرف"، مبدياً "فخره بهذا التكريم".

ونقل المراسل عن ناظري قوله "لقد تم تكريمي سابقاً على مدار 50 عاماً من خدمة الفن الكوردي ولكن لم أشعر بقيمة التقدير مثل ما حصل اليوم لأنه تكريم لقوميتي"، مبينا أن "الفن الكوردي متميز لديه هوية خاصة ولا يمكن مقارنته بأي فن آخر".

و“شهرام ناظري”، هو مغنٍّ كوردي إيراني معاصر، اشتهر بغناء الأغاني التقليدية الكوردية وأغاني التصوف، ويعد من منشدي إيران المرموقين، وقد غنى ألحان كوكبة من أعلام الموسيقى الفارسية من أمثال “جلیل شهناز” و”حسين عليزاده” و”جلال ذو الفنون” و”فرامرز بایور”، وورد اسمه في قائمة أكثر خمسمائة مسلم تأثيرًا في العالم، وفقًا لـ “المركز الملكي الإسلامي للدراسات الاستراتيجية”، في العاصمة الأردنية “عمان”.