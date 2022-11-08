إصدار قرابة 500 حكم قضائي بحق مدانين بقضايا فساد في إقليم كوردستان خلال عام واحد

شفق نيوز/ افادت السلطات في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إصدار محاكمها قرابة 500 حكم قضائي في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري خلال العام 2021، مؤكدة أن العراق مازال من بين الدول الـ20 الأكثر فساداً في العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر منعقد في مدينة أربيل حول الإصلاحات الحكومية بملف النزاهة ومكافحة الفساد في إقليم كوردستان.

وقال منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان ديندار زيباري في كلمة له خلال المؤتمر، إنه : في العام 2021 وتحديدا بمسألة مكافحة الفساد صدر 493 حكما قضائيا من بينها 337 حكما تم تنفيذه بحق 404 متهمين تم ادانتهم بتهم تتعلق بالفساد المالي والإداري، مؤكدا أنه تمت استعادة مبالغ كبيرة لخزينة الحكومة من خلال مكافحة الفساد

بدوره قال رئيس هيئة النزاهة في الإقليم القاضي أحمد أنور، في كلمة له ايضا خلال المؤتمر، ان العراق من بين الدول الـ20 الأكثر فسادا في العالم وفق منظمة الشفافية الدولية، وبالتأكيد عندما يرد اسم العراق فإن إقليم كوردستان من ضمنه أيضا لأنه جزء من الدولة العراقية على الرغم من قناعتنا بأن الفساد في باقي أجزاء البلاد يختلف عن الإقليم.

وأضاف ان المنظمة الدولية لا تملك معلومات عن الاقليم لانها تستقي معلوماتها من المؤسسات الرسمية من الدولة العراقية غير انه من المقرر ان تفتتح المنظمة مكتبا في كوردستان كما انها لديها مكتب في بغداد.

وأكد المسؤولان الحكوميان الكورديان على ضرورة تأسيس محكمة خاصة تُعنى بقضايا الفساد في الإقليم.