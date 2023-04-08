صحيفة أمريكية: قصف مطار السليمانية استهدف قائد قوات سوريا الديمقراطية

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، يوم السبت، أن قصف مطار السليمانية الدولي في اقليم كوردستان العراق، استهدف موكب قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وبرفقته جنود أمريكيين.

ونقلت الصحيفة المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل جو بوتشينو، قوله إن "ثلاثة عسكريين أمريكيين كانوا في قافلة عبدي أثناء استهداف سيارته بغارة جوية في العراق، لكن لم تقع إصابات".

واضاف "نحن نحقق حاليا في هذا الهجوم. وأستطيع أن أؤكد أن هناك ضربة على قافلة في السليمانية بإقليم كوردستان. ضمت تلك القافلة أفرادا من الجيش الأمريكي".

وأكد "نحن نعارض بقوة أي عمل يهدد سلامة وأمن الأفراد الأمريكيين. القوات ما تزال في العراق وسوريا لدعم القوات المحلية الشريكة لتحقيق الهزيمة الدائمة لداعش".

وكانت الرئاسة العراقية أعربت اليوم السبت، عن إدانتها للاعتداء على مطار السليمانية الدولي، وطالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.